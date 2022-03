Une émulation du Fender Bassman Blackface de 67 chez Nembrini

Blackface

Le nouveau plugin Faceman 2-Channel Head Guitar Amplifier est. Le logiciel promet de pouvoir profiter du son chaud et plein d'harmoniques de cet amplificateur pensé pour les bassistes et adulé par les guitaristes pour son rendu et sa distorsion intéressante lorsqu'il est poussé dans ses retranchements.en sus du Fender 15 pouces, dont les VHT 412S avec haut-parleurs Eminence P50E, Orange 4x12 avec haut-parleurs Cession V30, Marshall 1960A 4x12 avec enceintes Celestion G12M-20W Greenback, Fender Tweed Bassman 4x10 avec haut-parleurs Jensen et Bogner 2x12 avec haut-parleurs Celestion Vintage 30. Il sera également possible de choisir entre les microphones Shure SM-57, le ruban Royer Labs R-121, l'AKG C414 et le Sennheiser MD-421 avec la possibilité d'utiliser deux modèles simultanément.(137 dollars après le 31 mars) aux formats AAX, AU, VST2 et VST3, ainsi que sur iOS/iPadOS à 9,99 euros (19,99 euros après la promotion) au format AUv3. L'application nécessite 63,6 Mo d'espace de stockage sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS 9.3 minimum.