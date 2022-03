IK Multimedia met à jour SampleTank 4 et Syntronik 2

des sons de qualité professionnelle

et corrige des soucis avec le comportement de la Zone LFO, ajoute une fonction de réinitialisation de cette zone dans le menu d'édition, la possibilité de placer des intervalles au sein de l'arpégiateur, et corrige des problèmes d'interface avec le limiteur Model 670 et l'effet de délai Tape Echo, ainsi que des crashs qui pouvaient intervenir avec la fonction MIDI Learn lors du chargement d'effets. Pour rappel, SampleTank est une station de travail proposant, une interface revue pour plus d'ergonomie depuis la version 4, et de nombreux effets permettant d'agrémenter les œuvres de l'utilisateurs.IK multimedia en profite pour corriger l'ensemble des soucis de SampleTank au sein de Syntronik 2 en version 2.0.2, tout en corrigeant la perte des réglages via le plug-in au format AAX lorsqu'il est désactivé. Pour rappel, Syntronik 2 propose 11 nouveaux instruments avec les CATO, GS-V, KW8000, Megawave, M-12, Obie One, OSC-V, Pro-VS, Sorcerer, Syner-V, et Triptych, qui viendront s'ajouter aux 22 éléments de la version précédente pour former une collection complète de machines (dont certaines sont devenues rares). Syntronik 2 permet également de profiter de plus de 5 500 préréglages couvrant une large gamme de sonorités et de 71 effets provenant de la suite de mixage et de mastering T-RackS 5, des MixBox et d'AmpliTube 5. Il sera possible d'ajouter 5 effets au format Lunch box simultanément sur chaque instrument et d'appeler les sons de Syntronik 2 au sein de SampleTank 4, ou d'une DAW sous la forme d'un plugin Audio Units, VST2/3 et AAX.