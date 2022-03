Dolby propose un outil en bêta pour personnaliser le mixage de l'audio spatial au casque

Dolby Atmos Personalized Rendering

Dolby Laboratories lancepour améliorer l'expérience de monitoring au casque pour les mixeurs et les ingénieurs qui créent du contenu en Dolby Atmos.(Head Related Transfer Function)Mais la plupart des moteurs de rendu de l'audio en binaural s'appuient sur un HRTF par défaut, ce qui implique que le ressenti du créateur sera différent en fonction de sa morphologie, ce qui peut nettement altérer la perception du son dans l'espace (et donc le mixage de celui-ci).La société propose donc en bêta une solution HRTF personnalisée en s'appuyant sur une application capable de créer en quelques étapes simples une carte acoustique personnalisée pour chaque utilisateur à partir d'une analyse de 50 000 points de ses oreilles, de sa tête et de ses épaules. Une fois cette carte établie, un logiciel la met à profit afin de générer un PHRTF à utiliser dans les outils de Dolby pour offrir un environnement de monitoring au casque plus précis.