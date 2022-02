Une Fender Precision Bass de 1981 en instrument virtuel chez Native Instruments

Après les très bons Electric Sunburst, Electric Vintage, Strummed Acoustic, Strummed Acoustic 2, Picked Acoustic et Picked Nylon,(ici, un modèle américain Cherry Burst de 1981) afin d'agrémenter des compositions dans tous les styles musicaux. La Precision avec ses cordes traversant son corps plein et ses micros à simple bobinage est une créatrice de groove depuis 1951, date de sa création par Léo Fender.Il sera possible de jouer en MIDI de l'instrument virtuel aux doigts ou au médiator, d'ajouter les émulations d'effets et d'amplificateurs, ou encore de mettre à profit les nombreuses boucles et mélodies enregistrées avec soin par les ingénieurs de Native Instruments.L'instrument Komplete nécessite Kontakt -désormais compatible avec les Mac M1 en natif et macOS Monterey- en version 6.7 (la version gratuite Kontakt Player est proposée) ainsi qu'un Mac sous macOS 10.14 minimum.