Apple prévoirait de lancer trois nouveaux coloris de Beats Studio Buds !

Moon Gray

Ocean Blue

Sunset Pink

Selon le(dans une vidéo sur Youtube ), Apple prévoirait de lancer trois nouvelles couleurs pour ses Beats Studio Buds ! Ces derniers revêtiraient, ce qui sonne carrément mieux en terme de marketing que gris, bleu et rose... Depuis leur lancement en juin 2021, les Beats Studio Buds ne sont disponibles qu'en noir, blanc et rouge . Pour rappel, les écouteurs embarquent la réduction active du bruit ambiant (ANC) ainsi qu'un mode Transparence, une certification IPX4, un bouton multifonction, deux microphones avec formation de faisceaux, et peuvent être jumelés d'un seul geste avec un périphérique iOS (14,6 minimum) ou Android.