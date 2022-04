Deux claviers MIDI pensés pour FL Studio chez Novation dès 110€

Après la gamme Launchkey pensée pour Ableton Live,(pour Station de Travail Audio Numérique, ou DAW dans la langue de Bob Dylan), comme le transport, le séquenceur, la section mix, le Channel Rack, la quantification, ou la gestion des boucles, depuis les nouveaux FLkey. Il sera bien entendu possible de les mettre également à profit avec Ableton Live, Logic et Reason, ainsi qu'avec Studio One, Cubase et Pro Tools via HUI.Les claviers disposent de 16 pads et de huit contrôleurs rotatif, ainsi que des touches de transport et un petit écran monochrome sur le plus grand modèle. Un pack de logiciels est fourni comprenant FL Studio Producer Edition (version d'essai de 6 mois), XLN Audio Addictive Keys , AAS Session Bundle, Spitfire Audio LABS Expressive Strings , Klevgrand R0Verb et Klevgrand DAW Cassette. La gamme FLkey se décline en deux versions 25 et 37 touches.