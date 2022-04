Positive Grid offre Bias FX 2 LE en avril (habituellement vendu 40$)

Guitar Month

Elite

Pendant le, Positive Grid permet de profiter de Bias FX 2 LE gratuitement (l'App est proposée à 40 dollars habituellement).Pour rappel, avec Bias FX 2, la société a complètement revu le moteur DSP, pourtant déjà très bon dans les versions antérieures, afin de le rendre plus performant et réactif. L'interface et l'ergonomie ont également été améliorées pour permettre à l'utilisateur de trouver plus rapidement le réglage adéquat.Positive Grid a également ajouté les émulations de guitares de légende, en sus des amplificateurs et des nombreux effets.ou inversement. Bias FX 2 nécessite Mac OS X 10.12 (prise en charge des Mac Apple Silicon via Rosetta 2), comprend une version standalone et les plugins aux formats AU, VST et AAX., soit largement de quoi expérimenter, et trouver de nouvelles voies sonores. Bias FX 2 est disponible sur la boutique officielle de Positive Grid