Sonos travaillerait sur un Siri maison (compatible Apple Music)

Hey Sonos !

Celui-ci permettrait aux utilisateurs des produits de la marque de lire et de contrôler la lecture de leurs contenus (). Pour des questions de, l'activation et la reconnaissance vocale s'effectueront directement sur l'appareil compatible et les commandes audio ne passeront pas par le cloud pour être traitée.Le lancement de la fonctionnalité Sonos Voice serait prévu pour le 1er juin aux États-Unis, avant un déploiement dans le reste du monde. D'aprèsOn comptera aussi sur Pandora et Deezer, mais rien pour Spotify et YouTube Music.Pour rappel, les haut-parleurs de Sonos sont déjà compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant, mais ne prennent pas en charge Siri. Toutefois un nombre limité de commandes vocales de l'assistant de la Pomme peuvent être utilisées avec les produits compatible AirPlay 2.