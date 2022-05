Encore une édition spéciale (et funky) des Powerbeats Pro, avec la designer Paria Farzaneh

affreuse

funky

Dis Siri

Cette édition est revêtue d'une robe jaune très vif avec des motifs violet foncé, un brinen partenariat avec la designer londonien Paria Farzaneh.Ce motif unique se retrouve également sur le boitier de charge des écouteurs. Ce dernier sera(toujours dans les mêmes tons...) avec une série d'autocollants spéciaux.Pour rappel,une connexion plus rapide entre les différents appareils, la commande vocale, et une latence contenue dans certains jeux, et offrirent un maintien intéressant pour les amateurs d'activité sportives intenses, ainsi qu'