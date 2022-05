Tim Cook reçoit le premier ministre vietnamien pour booster l'activité d'Apple dans le pays

un environnement commercial équitable, transparent et basé sur le marché

. Les deux auraient discuté de nombreux sujets chauds : commerce et investissements !Selon le site vietnamien SGGP News (repérer par), l'homme politique a précisé certains souhaits de son gouvernement pour créer, et ce, afin de. D'ailleurs, le voyage du premier ministre l'a aussi amené -la veille- au siège deAu total, le Vietnam compte 31 entreprises, ce qui représenteMais cela ne serait pas assez, aussi bien pour le pays que pour la firme californienne, les deux étant parfaitement d'accord pourleurs liens commerciaux.Il faut préciser que ces dernières années,. Ce projet a d'ailleurs été accéléré pendant l'administration(en raison des prises de positions économiques), puis de la pandémie et de la pénurie de composants. Depuis deux années, Apple a déplacé au Vietnam des sites consacrés aux AirPods Pro , aux iPad et aux HomePod mini . En janvier 2021, Foxconn a aussi obtenu une licence pour y créer une usine de 270 millions de dollars qui pourrait produire d'autres modèles d 'iPad et des MacBook Air/Pro