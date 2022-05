Today at Apple : de nouvelles sessions à Paris dédiées au podcast et à la musique !

Les participants développeront leurs compétences en narration créative, en ingénierie audio et en enregistrement en baladodiffusion

Après un début de retour en mars aux Etats-Unis, Cupertino dévoile aujourd'hui une nouvelle initiative pour ouvrir ses Creative Studios à davantage de jeunes créatifs issus de communautés sous-représentées à travers le monde.Ce programme offrepour le développement de carrière dans un large éventail de disciplines artistiques. Il comprend maintenant de tout nouveaux programmes d'études en développement d'applications, en podcasting, en production audio et en réalisation de films.Cette année, Creative Studios arrivera, dont Nashville, Miami, Berlin, Milan, Taipei, Tokyo et Sydney. Il reviendra également pour sa deuxième année à Chicago, Washington, D.C., New York, Londres,, Bangkok et Pékin. En France (Paris), on aura accès au thème Musique, radio et podcasts.