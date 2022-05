Sebastian Vettel poursuit les voleurs de son sac et de ses AirPods grâce à Localiser !

Une fois n’est pas coutumeOu plutôt aux objets perdus / trouvés via le réseau d’Apple. En effet le pilote de Formule 1L’histoire se passe après le Grand Prix d'Espagne, le quadruple champion gare son(forcément) dans un hôtel de Barcelone et s’éloigne de sa voiture. Les voleurs en ont alors profité pour prendre un sac à dos dans la voiture avant de s'échapper. Mais le pilotepour géolocaliser ses AirPods à l'intérieur du sac. A ce stade cela ne s’invente pas.La police rejoint Sebastian Vettel pendant sa poursuite et lui demande de s’arrêter pour se rendre dans un commissariat et porter plainte !Le pilote arrive dans une mercerie (une de ces charmantes et désuètes échoppes que l’on trouve encore là bas) pour trouver ses AirPods (dans un vase). Malheureusement, les voleurs -s’étant aperçus du possible tracking (avaient-ils reçu une notification ?) ont gardé le sac et son contenu…