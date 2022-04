Comment bien réinitialiser ses AirPods / AirPods Pro reconditionnés !

Comment réinitialiser les réglages d'usine des AirPods et AirPods Pro



• Placer les AirPods dans leur boîtier de charge

• Fermer le couvercle et attendre au moins 30 secondes

• Ouvrir le couvercle et se rendre sur l'app Réglage de l'iPhone (ou de l'iPad)

• Sélectionner Bluetooth > le i à côté des AirPods > cliquer sur Oublier cet appareil , cliquer à nouveau pour confirmer

• En gardant le boîtier de charge des AirPods ouvert, maintenir le bouton à l'arrière jusqu'à ce que le voyant à l'avant clignote en orange puis en blanc (cette procédure est aussi applicable si les AirPods n'apparaissent pas dans les Préférences.

un problème lors de laou de la connexion, l'achat d'une paireouEn effet, l'une des caractéristiques de sécurité des AirPods 3 et des AirPods Pro (ça marche aussi pour les AirPods Max ) peut en effet générerpour les modèles remis à neuf, reconditionnés ou d'occasion, car la procédure de réinitialisation des réglages d'usine ne supprime pas pour autant l'ancien Apple ID qui y est rattaché.Cet obstacle pourrait venir de l'application Localiser et de l'intégration au réseau éponyme. Apparemment, avec le développement du second marché, la situation se répéterait assez souvent en pratique. Et certains utilisateurs honnêtes se retrouvent avec un message contextuel de l'application Localiser.).