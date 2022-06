Les premiers écouteurs Bluetooth Lossless arrivent (et explosent leur campagne Kickstarter)

Le constructeur basé à Melbourne a fait ses armes depuis 2016 avec le succès du casque Nuraphone proposant. Nura revient donc sur le devant de la scène avec, à ma connaissance, les premiers écouteurs compatibles avec la plateforme Snapdragon Sound et le codec aptX Lossless de Qualcomm.Pour rappel, l'aptX Lossless s'appuie sur la technologie Bluetooth High Speed Link pour. Il sera possible de basculer en 24 bits/96 kHz mais la compression entrainera alors des pertes. En sus d'écouteurs ou d'un casque compatibles,(Apple devra alors réagir et peut-être proposer un codec maison pour rester compétitif). La firme proposera toutefois son propre dongle USB-C Bluetooth 5.3 avec la prise en charge du codec aptX Adaptive de Qualcomm (compatible Mac, PC, PlayStation, Xbox et Switch).Nura compte ainsi coupler l'aptX Lossless (les écouteurs seront également compatible aptX Adaptive, aptX HD, SBC et AAC) et sa technologie de personnalisation du rendu en fonction de l'utilisateur et ajouter à cela la prise en charge de l'audio spatial (technologie Dirac), l'annulation active du bruit ambiant, 8 microphones, la charge sans fil, la pratique connexion mutlipoint permettant d'appairer deux périphériques simultanément, et une autonomie de 32 heures pour démarquer son produit du reste du marché. La proposition semble déjà séduire de nombreux futurs utilisateurs car la campagne Kickstarer a déjà engrangé 514 000 dollars sur les 20 000 demandés à l'heure d'écrire ces lignes.