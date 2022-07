Pro Tools 2022.06 améliore la gestion des projets en Dolby Atmos

Pro Tools Artist

Pro Tools Studio

Pro Tools Flex

Cette nouvel mouture se concentre, et promet des performances en hausse lors d'exports ADM, un overlay du timecode pour la vidéo pour Pro Tools Ultimate, ainsi que des optimisations pour le flux de travail en MIDI et la quantification, un mode autonome pour Sync X et quelques améliorations au niveau de l'ergonomie de l'interface.Pour rappel,L'offre se résume désormais à trois versions,à 9,99$ par mois/99,99$ par an, avec 32 pistes audio, 32 pistes auxi­liaires, 32 pistes instru­ment, 64 pistes MIDI, 16 entrées et sorties Native et quelques plug-ins,à 39,99$ par mois/299$ par an avec 512 pistes audio, 128 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, une piste vidéo, 64 entrées et sorties Native, le mixage en surround et Dolby Atmos, ainsi que les nouveaux instruments GrooveCell et SynthCell et l'ensemble des plug-ins, et enfinà 99,99$ par mois/999$ à l'année avec 2 048 pistes audio, 1 024 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, 64 pistes vidéo, 256 entrées et sorties Native, ainsi que l'ensemble des plug-ins et fonctionnalités du logiciel. Les utilisateurs avec une licence perpétuelle et/ou un abonnement actif(la migration est automatique).