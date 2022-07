Les AirPods pourraient couper le son afin d'alerter d'un danger potentiel

comme écouter un album de JuL

Le dossier du brevet déposé par Apple indique ainsi que les écouteurs peuvent isoler l'utilisateur mais qu'. Le document cite l'exemple d'un individu portant ses deux écouteurs et traversant une route fréquentée avec la possibilité d'interrompre la lecture ou de réduire automatiquement le volume afin d'alerter d'un danger potentiel.Il serait également envisageable(avec passage automatique en mono ?)(le son serait coupé du côté de la circulation), ou encore lors d'une balade en vélo dans une zone à risque. Le document va un peu plus loin et évoque un tapis d'exercice qui pourrait, en couplant ses capteurs embarqués à ceux des AirPods, signaler à l'utilisateur qu'il ne suit pas les consignes pour l'activité (par exemple avec Fitness+). Bien évidement, cela reste un brevet comme Apple en dépose à la pelle, sans qu'il soit possible de savoir si cette piste sera suivie à l'avenir (et cette éventuelle fonctionnalité pourrait alors être activée ou désactivée par l'utilisateur). Les AirPods Gen2 à 118€ au lieu de 149€ Les AirPods 3 à 179€ au lieu de 199€ Les AirPods Pro avec MagSafe à 209€ au lieu de 279€