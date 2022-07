Des écouteurs sans fil avec embouts moulés chez Ultimate Ears (aux US)

Après les Fits qui s'adaptent en une minute à la morphologie de l'utilisateur grâce à des embouts en gel et à la technologie LED Lightform (l'embout va ainsi épouser la forme du conduits avant d'être durci grâce aux LED, ceci afin de proposer un confort personnalisé et une meilleure isolation passive pour chaque utilisateur),(et une application FitKit indiquant la marche à suivre)Ce concept reprend le dispositif mis en place (à distance ou chez des spécialistes) pour fournir des in-ear monitors (IEM), ces écouteurs adaptés à la morphologie de l'utilisateur grâce à un moulage et offrant une bien meilleure isolation passive. Les Ultimate Ears Drops embarquent des haut-parleurs de 9,2 mm, du Bluetooth 4.2 avec le codec SBC uniquement (dommage), ainsi qu'un mode Transparence (mais font l'impasse sur l'ANC) et proposent une autonomie de huit heures, poussée à 22 heures via le boitier de charge doté d'un port USB-C et compatible avec la charge sans fil.