De nouvelles couleurs pour les Beats Fit Pro ?

Ces nouvelles couleurs repérées par un certain Aaron613 répondrait aux doux noms de Mica, Ocre et Umber,Pour rappel,, avec la puce H1, l'ANC (réduction active du bruit ambiant) et le mode Transparence, la compatibilité avec l'audio spatial et le suivi dynamique des mouvements de la tête, la possibilité d'adresser une requête vocale à Siri (sans autre interaction), la certification IPX4, la compatibilité avec l'App Localiser, le switch automatique entre plusieurs appareils, ainsi que l'Adaptive EQ permettant d'adapter le son en fonction de l'anatomie et du placement des écouteurs.Les écouteurs empruntent également aux AirPods 3 le capteur détectant la peau de l'utilisateur et permettant la mise en pause automatique, et s'adressent aux sportifs grâce aux ailettes assurant un bon maintien lors des entrainements. Le constructeur évoque une autonomie de 6 heures avec ANC, ou 7 heures avec Adaptive EQ (poussée à 27/30 heures via le boitier de charge, doté d'un port USB-C mais pas de la charge sans fil).