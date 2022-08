Wonderboom 3 : Ultimate Ears fait évoluer son enceinte Bluetooth tout terrain

Adaptive EQ

Le constructeur indique avoir amélioré l'autonomie en ajoutant 1 heure aux déjà confortables 13 heures d'autonomie de l'itération précédente, et offert à la Wonderboom 3 une portée accrue atteignant 40 mètres. Comme à son habitude, la société déclinera l'enceinte dans de nombreuses robes colorées et estivales. L'enceinte sera toujours la compagne agréable des salles de bains -- et des moments de détente à la plage, ou à la piscine. Il sera possible de coupler deux enceintes pour obtenir un rendu stéréo (contrairement au double mono des générations précédentes).. Pour rappel, l'enceinte embarque le Bluetooth 5.0, la certification IPX4 pour survivre aux plus maladroits, et mémorise jusqu'à 8 appareils différents (2 connexions simultanément). Ultimate Ears affirme que l'Hyperboom fournit un grave six fois plus puissant que la Megaboom 3. L'enceinte dispose de deux haut-parleurs de 4,5 pouces, épaulés par deux radiateurs passifs de 3,5 pouces et un tweeter d'un pouce. L'Hyperboom est également capable, grâce à l', d'analyser l'environnement afin d'adapter le rendu. Côté connectique, on trouvera une entrée optique et une auxiliaire en mini jack 3,5mm. La firme indique une autonomie de 24 heures (recharge complète en un peu moins de 3 heures), avec la possibilité de recharger un périphérique en USB. Il est envisageable d'appairer l'enceinte avec les Boom et Megaboom de la marque, et de piloter Spotify (seulement sur Android), Amazon Music, Apple Music et Deezer grâce à un bouton sur le dessus de l'Hyperboom et l'application dédiée.