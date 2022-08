Netflix : la formule low-cost financée par la pub coûterait entre 7 et 9 dollars

Précisons qu’aux USA, le forfait le moins cher actuellement est de 9,99 $ par mois (ce qui correspond aux 8.99€ pour le forfait Essentiel en France).Le contenu de ce plan n’est pour l’instant que: catalogue plus restreint et non téléchargeable / visionnable hors ligne, impossibilité de zapper la pub, résolution des contenus (480p comme l’essentiel ?). Au niveau desde pubs, il serait question d’un volume de, étant précisé que les contenus pour enfants ne devraient pas être concernés.Pour rappel, la plateforme a annoncé officiellement l’arrivée de ce nouvel abonnement en début d’année, face à des résultats trimestriels, et une(la première en 10 ans). A cela, s'ajoute un nombre croissant de(et le manque à gagner qui va avec), sans parler du poids de la! Au cours des derniers mois, Netflix a également évoqué un système de sanctions concernant les personnes donnant sans restriction leurs codes d'accès à d'autres.