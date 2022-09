Test des enceintes Marshall Acton III et Woburn III

Présentation des Marshall Acton III et Woburn III

Compacte

Rendu satisfaisant

Rendu satisfaisant

Puissante

Après les Willen et Emberton II (dont vous pouvez retrouver notre test complet ici ),. Marshall a ouvert sa première boutique en 1962 et la firme est depuis reconnue pour ses (souvent très bons, particulièrement les Bluesbreaker, Class 5 et JCM 2000 TSL 100 -pourtant parfois décriés, et, il est vrai, capricieux au point de recevoir le sobriquet- mais ce n'est qu'un avis personnel) amplificateurs pour guitare. Il est à noter que -comme pour ses casques et écouteurs- la société s'appuie sur la firme suédoise de Zound Industries pour élaborer ces enceintes. Ces nouveaux modèles embarquent des tweeters inclinés vers l’extérieur et de nouveaux guides d’ondes, du Bluetooth 5.2 ainsi qu'une fonctionaméliorée et de nouveaux paramètres de compensation de placement corrigeant l’effet des surfaces réflectives proches pouvant affecter le rendu sonore.Cette nouvelle génération d’enceintes est dotée d’une conception sans PVC qui comprend 70 % de plastique recyclé ainsi que des matériaux 100 % vegan. De plus,, ce qui permettra de le connecter à un téléviseur, ainsi qu'un mode nuit (uniquement sur ce modèle, et uniquement disponible via le port HDMI) afin de profiter d'une bande-son de qualité sans réveiller le reste de la famille (ou les voisins).avec des mensurations de 260 x 170 x 150 millimètres pour un poids de 2,86 kg vérifié sur notre balance. L'enceinte embarque un haut-parleur principal prenant en charge les basses et les médiums couplé à un amplificateur 30 Watts de classe D et deux tweeters, chacun disposant d'un amplificateur classe D développant 15 Watts. La façade est recouverte d'une jolie grille mêlant argent et noir et soulignée d'une barre couleur laiton, le fameux logo Marshall trônant quant à lui en bonne place.Sur le dessus, on retrouve une découpe et une plaque rappelant une fois encore les amplificateurs de la marque,(encore un élément iconique de la gamme d'amplis Marshall)un bouton multifonction pour la lecture/pause et les titres suivants et précédents, un bouton Power à bascule, ainsi qu'un port auxiliaire en 3,5 millimètres et un bouton permettant de choisir entre le port analogique ou le Bluetooth (il sert également pour appairer les appareils en le maintenant enfoncé quelques secondes). Les trois boutons principaux sont agrémentés de LED rouges indiquant le niveau choisi (la rotation est infinie, vous ne pourrez donc pas le mettre rageusement à 11 comme les génies de Spinal Tap ).(sans batterie intégrée quoi). Le catalogue comprend également la Stanmore III qui vient se placer entre les deux modèles qui nous intéressent aujourd'hui. La Woburn III est ainsi nettement plus imposante avec des mensurations de 400 x 317 x 203 millimètres pour 7,48 kg sur notre balance. L'enceinte embarque un haut-parleur central pour les basses couplé à un amplificateur classe D de 90W, deux haut-parleurs pour les médiums dotés chacun d'un amplificateur classe D de 15W, et deux tweeters avec deux amplificateurs classe D de 15W.Les panneaux de contrôles reprend les éléments de l'Acton III etafin de sonoriser un écran/téléviseur par exemple (le mode nuit est uniquement accessible via l'application dédiée) et ainsi profiter d'un bien meilleur rendu que via les haut-parleurs intégrés ou des enceintes externes d'entrée de gamme.Les deux enceintes se contentent actuellement du Bluetooth 5.2 et uniquement avec le codec SBC, mais le constructeur nous a confirmé que(pour Low Complexity Communication Codec). L'enceinte profitera donc à l'avenir d'un codec plus performant que le SBC, cela reste une bonne nouvelle en l'absence d'AAC/aptX, surtout avec l'arrivée du Bluetooth 5.3 dans la gamme Apple . La démonstration (cliquez sur l'image ci-dessus) permet en effet d'apprécier la différence, y compris lorsque le SBC profite d'un débit supérieur.permettant de modifier l'égalisation (basses et aigus, ajustant également les LEDs des boutons dédiés sur l'enceinte en temps réel), de choisir la source, d'ajuster le rendu en fonction du placement de l'enceinte (si l'enceinte est sur le bord d'une table ou d'un autre support, ou contre un mur/dans un coin), d'effectuer les éventuelles mises à jour et d'opter pour le mode nuit sur la Woburn III.. L'Acton III s'en sort fort bien pour sa taille, et pourra sonoriser une pièce de taille respectable. Le niveau sonore maximum est assez élevé et il sera possible de pousser l'enceinte dans ses retranchements en adaptant un peu l'égalisation. Il ne faudra pas trop appuyer sur les graves en s'approchant des limites sous peine de souffrir delors des passages très, avec le reste du spectre qui diminue nettement d'intensité pendant quelques instants., que ce soit pour l'impact des graves (ce qui la rend intéressante pour sonoriser un écran via le port HDMI) ou la largeur de la scène stéréo, et se distingue de sa petite sœur via l'absence de pompage même en poussant le niveau et les graves via l'égalisation. La puissance disponible est réellement confortable tout en conservant un rendu satisfaisant lorsque la Woburn est poussée dans ses retranchements (certaines enceintes dans ce format ont un son très agressif dans les aigus, ou avec des basses boueuses lorsqu'on s'approche des limites, et ce n'est pas le cas ici. Un bon point pour Marshall). L'enceinte pourra tout à fait sonoriser une soirée dans une pièce de taille raisonnable (et même vous valoir des regards sombres de vos voisins) si l'envie s'en fait sentir.Attention toutefois,. Ce format compact est destiné à des utilisateurs en ayant besoin (pas la peine de tartiner les commentaires avec, c'est évident, mais ces produits ne visent simplement pas la même cible, et les ventes prouvent bien que le marché existe, expliquant d'ailleurs pourquoi des constructeurs comme Marshall et bien d'autres tentent de répondre au mieux à cette demande). Tout le monde n'a pas les mêmes exigences lorsqu'il s'agit d'écouter de la musique, mais le plaisir que l'on en retire reste le principal intérêt, et ce dernier ne se mesure pas à l'aune du matériel utilisé (heureusement d'ailleurs, ma passion pour la musique aurait alors été ravagée par ces premières années à user des cassettes sur des Walkman en carton-pâte).(avis subjectif, bien entendu), ou encore de disposer d'un rendu satisfaisant dans une autre pièce que celle où est installé le système principal du foyer.