Les Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE2 sont finalement compatibles Bluetooth 5.3

Du Bluetooth 5.3 pour les Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE2

Site Apple US en haut, FR en bas

(tout du moins aux US)Sur le site officiel d'Apple aux US,. Auparavant, les fiches techniques des nouvelles Apple Watch indiquaient qu'elles étaient compatibles Bluetooth 5.0 (c'est d'ailleurs toujours le cas sur le site Apple français ). Les Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE2 rejoignent donc le club très fermé des appareils Apple compatibles avec le Bluetooth 5.3, qui compte également les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, ainsi que les AirPods Pro Gen2., comprenant le Low Complexity Communication Codec (ou LC3), offrant un rendu de qualité supérieur (comparé au codec audio Bluetooth de base SBC) tout en réduisant la consommation d'énergie. Le Bluetooth LE Audio (dont fait partie le codec LC3) offre également des optimisations pour les aides auditives et prendra en charge en standard le partage de l'audio entre plusieurs systèmes de diffusion depuis une source unique (comme le propose déjà Apple en permettant de diffuser sur deux paires d'AirPods/Beats depuis un iPhone/iPad ou une Apple TV).Cela signifie également que les Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE2 devraientCela reste à vérifier mais il est fort possible que l'autonomie maximum des AirPods Pro Gen2 ne soit disponible que pour les détenteurs d'appareils compatibles avec le Bluetooth LE Audio (il faudra également vérifier pour l'audio, l'AAC pouvant offrir de meilleures performances que le LC3).