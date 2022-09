AirPlay 2/HomePod : de nouvelles façons de créer des groupes ?

Le multiroom simplifié via AirPlay 2

Un système AirPlay 2 surround en approche ?

. Actuellement, il est possible de diffuser de l'audio en multiroom sur plusieurs enceintes compatibles AirPlay 2 en passant par le menu adéquat sur les périphériques Apple. Si les paires de HomePod/HomePod mini (et autres enceintes AirPlay 2) peuvent diffuser en stéréo, le passage au multiroom diffuse en mono sur chaque enceinte placée au sein du domicile.Toutefois, ces groupes sont actuellement temporaires et il faudra à nouveau choisir toutes les enceintes du groupe lors de la prochaine diffusion de musique.De plus, il serait envisageable de configurer un tel groupe d'enceinte comme système de diffusion par défaut pour une Apple TV (c'est actuellement possible pour une paire de HomePod/HomePod mini). On pourrait alors espérer qu'Apple envisage également de permettre de créer simplement un système surround avec des enceintes compatibles AirPlay 2 (avec, pourquoi pas, un caisson de basses maison), comme ce que propose Sonos au sein de son écosystème.Si cette option semble réellement alléchante,, les lignes de code évoquant ces nouvelles options de configuration ne sont en effet plus présentes au sein de la seconde bêta d'iOS 16.1. L'espoir reste toutefois permis, et nous pourrions à nouveau en entendre parler, par exemple lors de la présentation des prochaines générations de HomePod.