Un nouvel AirFly pour connecter les AirPods sur n'importe quelle prise jack

Le nouvel AirFly, comme la version précédente et les variantes Duo et Pro,. Cela peut s'avérer très pratique par exemple dans un avion (dont les écrans ne disposent pas de Bluetooth) ou encore pour les appareils de salles de sport dépourvues de Bluetooth.La nouvelle version de base de l'AirFly se distingue de la génération précédente en offrant une autonomie de 20 heures, contre 16 auparavant), une LED indiquant le niveau de la batterie intégrée, et un nouveau système de gestion du volume couplé à un bouton sourdine.(US uniquement pour le moment, frais de port et de douanes en sus pour une livraison en France). La gamme comprend également l'AirFly Duo (pour connecter deux paires d'écouteurs), l'AirFly Pro (compatibles avec deux paires d'écouteurs et qui peut être utilisé en tant qu'émetteur ou récepteur, par exemple pour diffuser l'audio d'un iPhone sur une voiture dotée d'une entrée auxiliaire), ou encore une version USB-C.