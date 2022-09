Les AirPods Pro 2 écopent d'un zéro pointé en réparabilité

Des écouteurs jetables...

Tout comme leur boitier de charge

Eparpillé façon puzzle

Ce sont donc les techniciens aguerris d' iFixit qui s'y collent afin de vérifier si cette nouvelle génération est plus facile à ouvrir et à réparer.. Il ne sera donc pas envisageable de remplacer les batteries (qui se trouvent dans la tête des AirPods Pro 2), ni de changer un composant qui aurait lâché (Apple utilise de la colle pour les maintenir en place),au temps pour l'environnement, pourtant si cher à Apple (c'est ironique, mais de nombreux concurrents ne font pas mieux, et il semble difficile de faire aussi léger -les écouteurs des AirPods Pro Gen2 font 5,3 grammes- et facilement réparable). Ceci est d'autant plus dommage que (les utilisateurs réguliers d'AirPods le savent bien) l'autonomie se réduit avec le temps, et qu'il ne restera qu'à les apporter à Apple après quelques années pour les faire recycler.Le technicien en charge de ce démontage confirme en image la présence d'un lien entre l'œillet en aluminium servant à attacher une dragonne et une plaque en métal entourant le port Lightning,(dommage). Comme pour les écouteurs, le démontage du boitier est un véritable carnage et aucune pièce n'en sortira indemne. Pour rappel, les AirPods Pro Gen2 embarquent une nouvelle puce H2 couplée à de nouveaux algorithmes d'adaptation permettant d'ajuster le rendu en temps réel en fonction de la forme de l'oreille et/ou du placement des écouteurs et de nouveaux haut-parleurs. La Transparence adaptative (permettant de réduire un son dérangeant lorsque le mode Transparence est activé) fait son apparition, la réduction active du bruit ambiant (ANC) a également été améliorée avec une analyse du son 48 000 fois par seconde et il sera possible d'établir un profil d'écoute personnalisé (pour ces AirPods Pro Gen2 mais également les Gen1, les AirPods Gen3, les Beats Fit Pro et les AirPods Max, avec un iPhone doté de Face ID et d'iOS 16) en analysant la forme des oreilles de l'utilisateur grâce à la caméra d'un iPhone (à la manière de ce que proposent d'autres constructeurs comme Sony, avec l'avantage pour Apple de la précision du système TrueDepth de Face ID).