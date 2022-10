Après l'iPhone 14, Apple va aussi produire des AirPods en Inde

Dans la foulée de la délocalisation des iPhone 14,En effet, la firme californienne entend bien poursuivre sur sa lancée et réduire progressivement sa dépendance à l'égard de la Chine. Pour le moment, la fabrication des AirPods est principalement divisée entre Foxconn et Luxshare et elle vient de leur demander de déplacer leurs chaines en Inde.. Depuis, la firme a tissé un gigantesque réseau de fournisseurs dans et autour de la région Shenzhen. Ce développement en toile d'araignée a été longtemps une force, permettant à Cupertino d'avoir sous la main la quasi-totalité des composants nécessaires. Mais avec les récentes difficultés économiques, les tensions entre les pays, la pénurie de pièces ou la pandémie,... En pratique, il faudra de très longues années pour Apple afin de refaire son organisation,