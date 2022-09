iOS 16 détectera les contrefaçons d'AirPods !

ces écouteurs n'ont pas pu être vérifiés comme des AirPods authentiques et peuvent ne pas se comporter comme prévu

Notons que le prochain système de l'iPhone sera en mesure d'avertir son utilisateur en cas de tentative de connexion avec des AirPods contrefaits.En effet, en fouillant le code de la RC, nos confrère américains ont trouvé , qui pullulent au vu du succès des petits écouteurs blancs. D'autant que certaines sont des répliques quasi-parfaites (avec le prix qui va avec) des AirPods d'origine, et qu'elles peuvent même, comme le jumelage automatique et les indicateurs de batterie.Avec la nouvelle version du système d'exploitation, l'iPhone (et apparemment l'iPad) affichera un. A cela s'ajoutent un, qui devrait rediriger les utilisateurs vers le site Web d'Apple avec davantage d'informations. Pour le moment, il n'est indiqué de restrictions concernant les modèles d' AirPods Pro reconnus ou pas.