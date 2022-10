Mu7 : un nouveau casque Bluetooth avec ANC à 399€ chez KEF

Un design signé Ross Lovegrove

ce casque est comme une extension de vous-même. Quelle est la meilleure interface ? Votre doigt. C'est comme si vous mettiez votre main sur vos oreilles, il y a cette élégance gestuelle

Une fiche technique à la hauteur

Smart Active Noise Cancellation

par glissements et tapotements

Comme pour les écouteurs Mu3, également équipsé de la réduction active du bruit ambiant,, l'homme ayant encore auparavant œuvré sur les enceintes en métal MUON (édition limitée à 100 exemplaires, au tarif de 150 000 euros la paire), et sur l'enceinte Bluetooth MUO de KEF. On retrouve donc la patte du designer sur ce Mu7 avec un dessin fluide et moderne, qui s'intègre bien au reste de la gamme. Ross Lovegrove prend la parole afin de défendre la création de son studio et évoque ainsi le choix de contrôles tactiles,(Oui, c'est un parfait discours de designer, mais dit-il le mot aluminium avec autant de sensualité que Jony Ive ?).Le casque Mu7 propose un design mêlant arceau en aluminium et coussinets en mousse à mémoire de forme en similicuir respirant (le casque pourra se plier à plat pour un transport et un rangement aisés), embarque des haut-parleurs de 40 millimètres, le modeafin d'activer automatiquement l'ANC, un mode Transparent, du Bluetooth 5.1 avec le codec aptX HD de Qualcomm montant en 24 bits/48 kHz (la connexion en filaire en mini jack 3,5 millimètres est également de la partie), des contrôles tactiles, et une autonomie atteignant 40 heures (avec une charge rapide offrant 8 heures d'écoute en 15 minutes).