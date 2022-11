Une latence audio moins élevée sur les AirPods Pro 2

La latence en Bluetooth : un problème pour l'audio en temps réel

Du mieux sur les AirPods Pro 2 (par rapport à al génération précédente) ?

Si le Bluetooth est depuis longtemps adopté par une grande majorité des utilisateurs,. En effet, la latence est compensée par la plupart des systèmes pour la lecture audio. Ainsi, l'application décale la lecture lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté afin que l'audio corresponde à la vidéo, et qu'aucune gêne ne se fasse sentir. Lorsque l'audio est joué en temps réel, comme dans les jeux vidéo (le son du saut de Mario ne se déclenche que lorsque le joueur appuie sur le bouton, ce n'est pas enregistré sur la bande-son) ou avec la M.A.O (le son d'une caisse claire joué lorsque l'on appuie sur un pad, ou une guitare jouée en live), cela se complique nettement.En effet, la latence du Bluetooth. Pour s'en rendre compte, rien de plus facile : lancez GarageBand avec des écouteurs ou un casque en Bluetooth et tentez de jouer quelque chose, par exemple un rythme sur l'instrument virtuel représentant une batterie. L'expérience est inconfortable au possible (d'ailleurs, l'application informe l'utilisateur de son choix inadéquat, comme sur la capture ci-dessus). La même chose avec une guitare (ou tout autre instrument) et le musicien aura le plus grand mal à jouer son morceau, le décalage entre ses actions et le rendu sonore étant trop dérangeant.Selon un test mené par le développeur et musicien Stephen Coyle , consistant à utiliser un Apple Pencil sur un iPad Pro tout en enregistrant le son produit par le Pencil en touchant l'écran et la diffusion sur les écouteurs afin de mesurer le temps en très les deux sons. I(126 ms contre 167 ms), ce qui les place également loin devant les AirPods originaux avec 296 ms (les AirPods 2 proposaient une belle amélioration sur ce point avec 153 ms, soir mieux que les AirPods Pro Gen1), et les rapproche de ce qu'obtient Stephen Coyle en utilisant les haut-parleurs de l'iPad Pro.(quel iPad Pro, quelle connexion Bluetooth, latence de l'Apple Pencil, etc),, par exemple pour la M.A.O où des latences de 8 à 12 ms sont considérées comme acceptables.