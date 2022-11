Pas de Lossless sur les AirPods Pro 2 ? Un ingénieur Apple explique plus ou moins pourquoi

De la conception des AirPods Pro 2

Nous avons été impressionnés par leur son clair, subtil, engageant et puissant, qui peut désormais côtoyer les meilleurs de leur catégorie parmi les concurrents Sony, Bose et Sennheiser.

Des progrès sur le rendu sonore

Pas de Lossless mais des progrès avec les codecs actuels

il est important de comprendre qu'on peut encore faire de grands progrès sans changer de codec. Et le choix de codec que nous avons aujourd'hu met plutôt l'accent sur la fiabilité. Il s'agit donc de faire quelque chose de robuste dans tous les environnements. Nous voulons améliorer la qualité sonore, et nous pouvons le faire avec beaucoup d'autres éléments. Nous ne pensons pas que le codec soit actuellement ce qui limite la qualité audio sur les produits Bluetooth

Nos confrères de What Hi-Fi ont pu échanger avec. What Hi-Fi précise que si le design des AirPods est iconique depuis 2016, le son était, tout du moins jusqu'à l'arrivée des AirPods Pro de seconde génération qui ont décroché les fameuses 5 étoiles du site.. Selon Edge Anderson, les ingénieurs avaient pour but de peaufiner l'ANC pour permettre aux utilisateurs de(le casque d'Apple a également reçu les éloges de What Hi-Fi).L'ingénieur indique que des progrès ont été fait sur le rendu sonore en travaillant sur le placement de l'évent afin d'optimiser le flux d'air et permettre au haut-parleur d'avoir un meilleur débattement et d'offrir de meilleures performances dans les aigus comme dans les graves.(par exemple si la source est une Apple TV ou un iPhone, le rendu ne sera pas le même) afin d'offrir une expérience réaliste. Esge Andersen ajoute qu'Apple dispose d'un panel d'experts dont le rôle est de façonner le rendu des AirPods afin d'essayer de trouver le bon compromis et de contenter le plus grand nombre.What-Hi-Fi a ensuite abordé le sujetde l'audio sans perte, disponible sans supplément avec l'abonnement Apple Music, mais sans qu'il soit possible d'en profiter en sans-fil avec la gamme actuelle d'écouteurs et casques d'Apple.En lisant entre les lignes, on comprend que l'homme n'est évidemment pas autorisé à dévoiler les plans d'Apple, mais que nous pourrions tout de même devoir patienter avant de profiter de l'audio sans perte avec les périphériques audio de la firme. Peut-être qu'Apple en garde sous le coude avec un éventuel codec Lossless qui sera dévoilé à grand renfort deet d'lors de la présentation de la prochaine génération d'AirPods Max.. (qui nécessitera une puce Qualcomm et sera donc incompatible avec les iPhone). Pour rappel, l'aptX Lossless s'appuie sur la technologie Bluetooth High Speed Link pour offrir de l'audio sans perte et se limitera dans un premier temps au 16 bits/44.1 kHz, soit la qualité audio d'un CD. Il sera possible de basculer en 24 bits/96 kHz mais la compression entrainera alors des pertes. En sus d'écouteurs ou d'un casque compatibles, un appareil Android sera toutefois nécessaire, ce qui empêchera les possesseurs d'iPhone de profiter de cette technologie (Apple devra alors réagir et peut-être proposer un codec maison pour rester compétitif).