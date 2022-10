La Transparence adaptative sur les AirPods Pro Gen1 et AirPods Max serait une erreur

La Transparence adaptative réservée aux AirPods Pro 2

Une puce H2 nécessaire

la Transparence adaptative exploite la puissance de la puce H2

Si plusieurs utilisateurs d'AirPods Pro Gen1 et d'AirPods Max dotés du prochain firmware (5A304a, actuellement en bêta) ainsi que de la dernière bêta d'iOS 16.1 ont eu la surprise de voir l'option Transparence adaptative apparaître au sein des Réglages de leur périphériques, il se pourrait que ce soit en fait dû à un simple et malheureux bug. Nous évoquions cette possibilité et le bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg vient doucher les espoirs en affirmant sur Twitter Cela viendrait confirmer les dires de la page officielle des AirPods Pro 2 indiquant que. Pour rappel,et permet de réduire les sons au volume élevé (par exemple, un train, une tondeuse, le bruit de travaux, ou encore une sirène) tout en amplifiant le reste des sons ambiants afin que l'utilisateur puisse garder une oreille sur ce qu'il se passe autour de lui. Cette réduction de certains sons alors que le mode transparence amplifie le reste est faite intelligemment, dans le sens où l'impact d'un nouveau son est parfaitement perceptible, permettant de réagir en cas d'urgence, tout en réduisant les nuisances sonores aux niveaux trop élevés sur la longueur.