A son tour, le CEO de Spotify attaque Apple sur Twitter

Celui-ci affirme que la firme californienne ne se souciedes consommateurs, des tribunaux voire même des lois, préférant leur privilégier ses propres intérêts.Le CEO débute par un, concernant le plainte déposée contre Apple, il y a de nombreuses années, qui détaillait ce qu'il qualifie de. MaisÀ chaque tweet, il ponctue ses déclarations d'un(accusant Apple d'avoir enfreint le droit européen de la concurrence). On retrouve également un tweet de la, ce groupe de lobbying fondé en 2020 par Epic Games, Spotify et d'autres, dans le but de lutter contre les politiques de l'App Store.Mais, plus amusant,, où il précise que ce, et repart dans l’UE avec Andreas Schwab, euro-député, qui se voulait le défenseur de l'équité et la transparence sur les marchés numériques.Bien évidemment, le CEO de Spotify ne pouvait passer sous silence le combat épique entre Apple et Epic, qui a débuté en août 2020, lorsque le CEO, Tim Sweeney, a. On retrouve enfin au milieu de nombreux tweets de Microsoft, la Maison Blanche, des Sénateurs US -avec des tentatives d'introduire une réglementation antitrust- avant deRappelons que le dernier affrontement entre les deux sociétés date d'octobre.. En septembre dernier, le Suédois avait lancé une rubrique dédiée aux livres audios. Avec son impressionnant catalogue de 300 000 livres payants, il entendait concurrencer Apple -et d’autres- dans ce domaine. Mais il semble que la fête aux livres soit bien finie.Pour autant,Lors de ses derniers résultats financiers, la plateforme a révélé avoir enregistré 23 millions d'utilisateurs actifs mensuels supplémentaires pour atteindre un total de 456 millions. Parmi eux, 195 millions ont souscrit un abonnement payant.