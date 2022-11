Le Spotify Wrapped 2022 dresse votre profil musical

La rédaction vous conseille : Spotify permet d'améliorer automatiquement l'audio des podcasts

Après un Replay 2022 plus intéressant qu'à l'accoutumée publié hier pour les abonnés d'Apple Music,. Il faut bien l'avouer, la retrospective de Spotify (un peu copiée cette année par Cupertino) propose depuis des années une présentation dynamique et un petit quelque chose en plus qui fait sa force (et qui lui offre des scores impressionnant de partages sur les réseaux). Cette année, le service dresse un portrait musical de chaque utilisateur via un système de quatre lettres rappelant le test de personnalité MBTI (pour Myers-Briggs Type Indicator, un test conçu par Isabelle Briggs-Myers en s'appuyant sur les travaux du psychiatre Carl Gustav Jung). Ainsi, certains utilisateurs avides de nouveautés seront qualifié d'early adopters, d'autre se retrouveront dans le plongeur en apnée qui use jusqu'à la corde le répertoire d'un artiste, là où les fans de musique de monde seront des voyageurs (il ya 16 possibilités pour autant de personnalités). La firme en a également profité pour annoncer le top 5 des artistes les plus diffusés sur la plateforme, avec Bad Bunny en tête, suivi de Taylor Swift, Drake, The Weeknd et BTS.