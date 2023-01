Qu'attendez-vous d'un nouveau HomePod en 2023 ?

Un HomePod avec une entrée audio, s'il vous plaît

Un HomePod taillé pour le home cinema ?

Pour plaire au grand public et tenter d'en écouler auprès des amateurs d'Apple (mais pas que), les ingénieurs de Cupertino vont devoir nous mitonner une version assez différente du HomePod originel de 2018. En effet,. Nous pourrions ainsi imaginer un HomePod conservant le rendu à 360° s'adaptant à son environnement, mais disposant d'une entrée audio et ne se limitant ainsi pas à AirPlay. Une telle enceinte (ou encore mieux, une paire) pourrait alors devenir le système audio d'un Mac, y compris pour de l'audio en temps réel.En effet, si les HomePod et HomePod mini peuvent sonoriser un Mac,, et seule la gestion de la musique enregistrée (une vidéo, de la musique) est correctement prise en charge, macOS se chargeant de synchroniser l'audio et la vidéo. Cette entrée pourrait être en mini-jack, ou encore en USB-C. Pour le sans fil, nous pourrions également rêver qu'Apple nous sorte un protocole sans perte (voire haute définition) et sans latence, que nous pourrions ensuite retrouver sur des AirPods Max 2, mais en attendant, l'option filaire me conviendrait.Le HomePod mini peut faire office de concentrateur HomeKit/Matter et de routeur de bordure Thread, il y a donc fort à parier qu'une éventuelle version plus haut de gamme en serait également capable. Ce. HomePod 2023 devrait également embarquer une puce plus rapide (le modèle de 2018 dispose d'une A8), ainsi que l'Ultra wideband via une puce U1,En ouvrant un peu plus grand les vannes de l'imagination et(il faudra un certain budget certes) pour profiter au mieux des contenus de l'Apple TV, avec, pourquoi pas, un caisson de basse signé Apple (le Spartacus en proposait un, mais le système sonore était conçu par Bose). En sortant du rêve pour arriver dans le fantasme, il serait également possible d'intégrer un support de stockage au HomePod pour que ce dernier devienne une petite Time Capsule de nouvelle génération, une borne de réseau maillé Wi-Fi 7, ou encore une batterie pour pouvoir l'emmener en vadrouille.Bien entendu, un HomePod cumulant trop de fonctionnalités serait également trop cher, ce qu'Apple devra éviter à tout prix, si cette nouvelle mouture ne veut pas connaitre le funeste sort de son aînée., à savoir des agaçantes déconnexions intempestives, ou encore les dysfonctionnements des paires stéréo liées à l'Apple TV. Dernier point, sur lequel Apple ne pourra toutefois pas grand chose, la présence de Siri, dont les performances sont loin d'égaler celles d'Alexa ou de Google Assistant, et qui limitent l'usage de l'enceinte en temps qu'assistant virtuel connecté. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées et envies quant à cet éventuel HomePod 2023 dans les commentaires ci-dessous.