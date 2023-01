Le capteur caché du HomePod mini activé et des améliorations pour le HomePod Gen1 avec iOS 16.3

Un capteur de température et d'humidité pour le HomePod mini et le HomePod Gen2

Des nouveautés pour le HomePod Gen1

remasterisés

Comme nous vous l'avions annoncé hier , les dernières bêta d'iOS/iPadOS 16.3 et macOS Ventura 13.2 permettent de mettre à jour le logiciel interne des HomePod en version 16.3, avec pour conséquence. Ce dernier avait été découvert lors des premiers démontages du HomePod miniature et. Une bonne nouvelle pour tous les possesseurs d'HomePod mini ! Une fois la mise à jour effectuée, l'application Maison affichera la température et le taux d'humidité des pièces où sont installés les HomePod mini (et les HomePod Gen2, une fois que ces derniers seront disponibles). Les informations de ce capteur pourront être intéressantes pour ceux qui ne sont pas équipés de capteurs tiers, et pourront également servir à déclencher des automatisations. Pour rappel,, et toute la gamme de HomePod profite de sons d'ambiancequi pourront signaler la mise en place d'une automatisation ou d'une alarme. Enfin, notons que la fonctionnalité permettant de reconnaitre l'alarme d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone et d'envoyer une notification à l'utilisateur sera activée sur les HomePod mini et HomePod Gen2 (mais pas le Gen1) via une mise à jour dont le déploiement est prévu au printemps prochain.