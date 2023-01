Le nouveau HomePod sonnerait "à peu près" comme l'ancien

Le HomePod Gen2 en écoute surveillée

Pas de comparaison directe avec le HomePod Gen1

une belle richesse, un son multidirectionnel remplissant la pièce et l'accent mis sur la clarté et les détails

saisissant

un son plus détaillé et clair avec plus de basses. Ça remplit mieux la pièce.

La démonstration était bien entendu très encadrée par Apple, avec l'interdiction de prendre des photos et une pièce d'écoute adaptée, mais quelques journalistes dont Chris Welch pour The Verge , Ty Pendelbury de Cnet , ou encore Melinda Davan-Soulas pour BFMTV ont pu jeter une oreille sur le rendu de la nouvelle enceinte. Attention toutefois,(ce que n'a pas permis Apple),, et cet exercice est plus que compliqué, soyons honnêtes, surtout lorsque les conditions d'écoute diffèrent.. Pour Chris Welch, le rendu du nouveau HomePod est très proche de ce que proposait la version originelle, avec. Ty Pendlebury est globalement du même avis, avec peut-être un petit gain sur la session rythmique du titre Hotel California de The Eagles (déjà utilisé par Apple ors de la démo du premier HomePod), mais reste sceptique sur le rendu à 360° et en audio spatial, avec un effet qu'il ne trouve pas. Quant à Melinda Davan-Soulas, elle indique que le HomePod Gen2 offre