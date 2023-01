La boîte à outil Audio Hijack s'améliore encore en version 4.1

Rogue Amœba Audio Hijack 4.1

Une boîte à outil pour l'audio sur Mac

Au menu de cette version 4.1,, ce qui permettra par exemple d'enregistrer l'ensemble des sons de la sortie système, tout en indiquant que vous ne désirez pas inclure l'audio d'une application définie au préalable. Il sera également envisageable, une option fort pratique (cela évitera par exemple de faire de l'édition pourl'enregistrement). Les développeurs ont également mis les mains dans le cambouis pour améliorer l'interface utilisateur, dont la possibilité d'afficher une interface plus petite, l'automatisation à l'aide des scripts ainsi que la prise en charge des préréglages en Audio Unit (sauvegarde et usage au sein d'un autre logiciel).Pour rappel, le logiciel est une véritable boite à outils pour l'audio fonctionnant en natif sur les machines Intel comme Apple Silicon (il faudra toutefois passer par le mode Recovery afin d'autoriser l'usage des extensions de noyau tiers pour le module logiciel ACE) et permet d'enregistrer n'importe quelle source provenant du Mac, y compris en mixant les applications et les sources physiques, d'appliquer des effets et plug-ins comme on le ferait au sein d'une STAN, et même d'assurer la diffusion avec affichage du nom des morceaux pour les auditeurs.. La mise à jour est gratuite pour les détenteurs d'une licence d'Audio Hijack 4.0, et les possesseurs de la version précédente peuvent quant à eux disposer d'une mise à jour pour 29 dollars.