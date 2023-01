Spotify compte 205 millions d’abonnés payants, et 270 millions d'euros de pertes

205 millions d'abonnés !

Des pertes remarquables également...

croissances à un ou deux chiffres

. En effet durant le trimestre, la plateforme a enregistré 10 millions de nouveaux abonnés, et ce, pour atteindre 205 millions de comptes payants.La hausse est ainsi de 20 % d'une année sur l'autre pour le nombre total d'abonnés, et de 14 % pour les abonnés payants.En effet, le service de streaming enregistre une nouvelle perte nette et non des moindres. La perte trimestrielle de l'entreprise s'élève donc àPar comparaison, l'année dernière, à la même époque, elle révélait 39 millions d'euros, soit une augmentation -elle-aussi historique- de près de 700 %.Dans cette situation, il est difficile de mesurer le rapport de force avec Apple. La firme californienne -et principale concurrente du Suédois- se montre très avare sur la question et a arrêté de dévoiler ses propres chiffres. Tout juste se contente elle d'évoquer dessans jamais s'avancer. La dernière mise à jour concernant Apple Music date effectivement de 2019, il était alors question de