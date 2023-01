Apple n’a pas abandonné Apple Music Classical !

Une application toujours en cours de développement

Résumé des épisodes précédents

En effet, @iSWUpdates vient. On pourrait même avoir de bonnes surprises la semaine prochaine !Ainsi, Apple auraitqui apparaîtra dans l'application Musique standard de l'iPhone,deviendrait. Ce qui pourrait aussi vouloir dire qu' Apple a changé le nom de l'application . UneindiqueDans la foulée, elle avait d'ailleurs commencé à planifier l'amélioration de son service actuel et avait annoncé laCette application en préparation devraitet proposer des fonctionnalités comme leet le. Mais elle pourrait aussi intégrer de, étant donné que Cupertino s'est également offert AI Music, une société londonienne spécialisée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de la musique personnalisée et dynamique.La plateforme devrait ainsi offrir une, avec des fonctions de recherche et de navigation optimisées pour la musique classique, ainsi que deset des détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements.