Une série de trois microphones USB chez Cherry avec la gamme UM

Cherry UM 3.0, UM 6.0 Advanced et UM 9.0 Pro RGB

Le constructeur d'Auerbach en Bavière lance doncLa version de base offre des enregistrements en 24 bits/96 kHz et est équipée d'une capsule avec une directivité cardioïde (qui permet de moins capter les sons venant de l'arrière du microphone), d'un trépied avec une pratique rotule permettant d'orienter au mieux le microphone, un éprise casque pour le monitoring, et une touche tactile (pratique car cela permet de ne pas avoir cet ignobleaudible que l'on observe parfois avec les boutons physiques) afin de passer en mode sourdine.Le modèle intermédiaire UM 6.0 Advanced ajoute à cela une suspension permettant de découpler le microphone du support ainsi qu'une directivité omnidirectionnelle, et la version UM 9.0 Pro RGB permet de profiter d'enregistrements en 24 bits/192 kHz ainsi que des directivités en huit et stéréo et un rétroéclairage RGB (parce que cela fait plusPro, c'est bien connu).. Le constructeur proposera également des accessoires, comme le filtre anti-pop à 19,99 euros, ainsi que les bras articulé MA 3.0 UNI et MA 6.0 UNI USB (ce dernier dispose d'un hub comprenant 2 ports USB-A 5V/2A) à 79,99 et 99,99 euros.