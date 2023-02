Une nouvelle interface audio USB-C chez Audient avec l'ID24

L'interface audio USB-C Audient ID24

L'Audient ID24 dès 349€

La nouvelle venue s'habille d'un châssis plutôt compact et robuste (entièrement en métal) et a été conçue selon le constructeur afin de s'intercaler entre l'iD14MKII et l'iD44MKII, tout en offrant. L'interface propose une connexion en USB-C (USB 3.0) et offre des enregistrements en 24 bits/96 kHz, deux préamplificateurs maison, qui, comme pour chaque interface de la gamme iD, ont la même conception de circuits Discrete que ceux de la console ASP8024-HE, des convertisseurs AD/DA 32 bits de qualité avec une plage dynamique de 126 dB, des entrées ADAT et SPDIF afin d'ajouter jusqu'à huit canaux de préamplis micro externes, ainsi que des inserts symétriques (Send/Return) pour les processeurs d"effets externes.L'interface dispose également de trois boutons programmables afin d'assigner la sélection des moniteurs, un talkback, le passage en mono, l'inversion de polarité, des paires de sorties pour les moniteurs, une entrée instrument JFET, des boutons dédiés DIM et Cut, des commutateurs pour l'alimentation fantôme 48V, PAD et HPF, deux sorties casque en jack 6,35 mm, un mélangeur DSP à faible latence, des fonctions Loopback et Scrollcontrol, ainsi qu'une sortie Word Clock et une suite logicielle couplée à un pack de plugins.