L'ampli métal Engl Powerball II émulé sur Mac par Nembrini

Une émulation de l'Engl Powerball II

Les guitaristes friands de métal connaissent bien l'amplificateur qui fait l'objet de la dernière émulation en date chez Nembrini, ses quatres canaux et souvent marié à des guitares comptant plus de six cordes accordées plus bas que le traditionnel EADGBE. Comme souvent chez Nembrini, l'émulation propose des fonctions supplémentaires, comme une section mixeur, la possibilité d'opter pour les réponses impulsionnelles de votre choix, ainsi qu'une sélection de six corps et de quatre microphones (avec des réglages personnalisables pour le placement et les prises d'ambiance en stéréo). Le nouveau plug-in est compatible avec les Mac Intel et Apple Silicon, nécessite 1 Go de RAM sur une machine tournant sous macOS 10.9 et une iLok.(il faudra débourser 137 dollars par la suite).