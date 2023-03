Avec un peu d'avance, l'app Apple Music Classical commence à être déployée !

Un début de déploiement en Asie

Comment utiliser Apple Music Classical ?

Pour écouter de la musique sur Apple Music Classical, vous devez disposer d’une connexion Internet

. Aussi peut-on accéder à des captures d'écran de cette nouvelle interface !Rappelons qu’avec cette nouvelle application, on pourra profiter de la meilleure qualité audio disponible (ALAC 24 bits/192kHz Lossless haute qualité), et redécouvrir de nombreux morceaux d'une toute nouvelle manière immersive grâce à l'audio spatial.Ainsi cette nouvelle application va nécessiter impérativement un abonnement Apple Music (Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One). Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas l'utiliser.(cela pourrait évoluer). Ce qui est d'ailleurs précisé en demi teintes dans le descriptif de l’app :