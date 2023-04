Apple veut protéger l'audition de ses utilisateurs grâce à l'iPhone et l'Apple Watch

Des études sur l’audition depuis 2019

1 Américain adulte sur 3 est exposé à des niveaux de bruit excessifs

pauses de tranquillité

NIOSH Sound Level Meter Ea Lab Télécharger

La firme participe à différentes études portant sur les problèmes d’audition et des facteurs extérieurs (avec l’), sur la santé des femmes et les cycles menstruels (en partenariat avec laet le) et sur la relation entre la fréquence cardiaque et l’activité (en partenariat avec leet l’).Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) ont identifié unSelon les dernières données récoltées par les appareils d’Apple,. Ceci représente tout de même environ. Les États ayant le plus grand nombre de personnes régulièrement exposées à des niveaux de bruit excessifs étaient également des États ayant la plus grande population, soit la Californie, le Texas, la Floride et New York.Afin de se prémunir d’éventuels problèmes auditifs, le rapport donne quelques conseils pour se protéger du bruit, notamment si son Apple Watch indique une exposition élevée. Elle prodiguecomme(non ça ne marche pas pour les enfants ^^) et prendre régulièrement desPrivilégier les modèles les plus silencieux possibles lors d’un achat d’un nouvel appareil.Et enfin,, tels que des bouchons d'oreilles et des casque de protection, lorsque l’on doit se tenir dans un environnent trop bruyant. Ces appareils sont conçus pour réduire le son qui atteint ses oreilles.Afin de satisfaire les autorités,Enfin, le rapport rappelle que l’Apple Watch alerte en cas de bruit élevé après une brève période d'exposition de 80 dBA, et non les expositions moyennes à long terme au bruit.