La marque "Beats" vous fait-elle encore rêver ? (+ sondage)

Beats By Dr Dre

Un "son Beats" souvent décrié

Beats, sous-marque d'Apple

division

jeune

vrais

cheap

officiels

Moins de Beats dans le métro

Buds

Beats vous fait-il encore rêver ?

Fruit d'une, la marque s'appelait d'ailleurs à l'époque, le tout chapeauté par Jimmy Iovine, président de la maison de disques IGA.Avant le rachat par Apple,et même des casques lestés pour créer l'illusion d'un produit haut-de-gamme.Pour la première fois sur le marché des casques audio et à l'heure où l'iPod, puis l'iPhone, étaient devenu les compagnons idéals des étudiants dans le métro, le look l'emportait généralement sur la qualité sonore. Et Beats avait alors particulièrement, et même de la housse de transport -au delà du look coloré, ces modèles offraient une sensation d'avoir acheté des produits vraiment haut-de-gamme.-le spectre sonore est mieux respecté et l'on peut enfin écouter tout type de musique sans s'exploser les tympans., avec de l'appairage facilité (puce H1), l'arrivée du Lightning et la prise en charge de l'AAC sur les modèles sans-fil. A l'époque où Luke Wood dirigeait la filiale,, en collaborant notamment avec le studiobasé à San Francisco -et non les équipes de Jony Ive. Mais Apple n'aimant pas trop perdre le contrôle sur ses produits, elle a eu vite fait d'internaliser les équipes en avril 2020, et Oliver Schusser (Apple Music) a repris alors les rennes de cetteautrefois rebelle.Depuis le départ de Wood,. Les Beats Studio Buds et Fit Pro -dont le tarif reste salé- cible surtout les allergiques à la Pomme, qui ne veulent pas d'AirPods, ainsi que certains sportifs, comme avec les Powerbeats Pro et leurs contours d’oreille plus adaptés pour prendre des chocs.. Il faut dire que pour la différence de prix, beaucoup préfèrent lesAirPods -ce look très plastique et printanier ferait presque un peuface aux écouteursde la Pomme.. On en croise encore, certes, mais il est assez rare de voir des ados aborder fièrement un Studio 3 dans le métro ou les derniersrose bonbon.Pire que cela, c'est plutôt le gros casque d'Apple (vendu à vil prix) qui est devenu tendance !surtout depuis que les remises successives sur Amazon les rendent presque accessible sans devoir travailler tout l'été...