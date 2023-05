De nouveaux firmwares pour les AirPods / Pro / Max, Beats et MagSafe

un nouveau firmware pour les AirPods

Version du programme interne

un nouveau firmware pour les Beats Fit Pro et Powerbeats Pro

un nouveau firmware pour le Magsafe

Ainsi les AirPods 2, les AirPods 3, les AirPods Pro et les AirPods Max passent de la version 5E133 (sortie le 12 avril dernier) àdans l'app Réglages de l'iPhone par exemple, puis Général, Informations et enfin AirPods/Pro/Max. L'information se trouve en face de la ligne. Mais on peut aussi passer par Réglages/Bluetooth, puis toucher l'icône Information. Pour cela,, et la mise à jour se fera automatiquement (avec un peu de patience de son utilisateur).Quant à eux,de leur firmware (le précédent numéroté 5B55 datait de novembre 2022).Pour rappel, il n'y a pas de manipulation particulière pour cette mise à jour, celle-ci va s'effectuer automatiquement lorsque les écouteurs seront connectés à un appareil iOS. Pour, il faudra remettre les écouteurs dans leur étui, les connecter à une source d'alimentation, puis les jumeler à nouveau à un iPhone ou à un iPad.Le nouveau firmware est la version 10M3761 et vient remplacer la précédente 10M1821. La mise à jour s'installera automatiquement lorsque le chargeur MagSafe sera utilisé et connecté à l'alimentation.