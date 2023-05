Une mise à jour de sécurité pour les Beats Powerbeats Pro et Beats Fit Pro

Une mise à jour de sécurité pour les écouteurs Beats

À propos du contenu de sécurité des mises à jour du firmware AirPods et Beats

Installation automatique

En effet, intitulé, ce document décrit le contenu de sécurité des mises à jour du firmware AirPods et Beats ().: lorsque les écouteurs reçoivent une demande de connexion à l'un de ses appareils précédemment jumelés, une personne malveillante se situant dans la portée Bluetooth peut être en mesure d’accéder à ses écouteurs. Avec cette version 5B66, le problème d'authentification a été résolu.Pour la bonne cause et faire taire le rumeurs concernant son absence de reconnaissance,. Enfin, notons que le problème a également affecté tous les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max, mais il avait déjà été résolu avec la mise à jour du firmware 5E133.. Pour forcer la màj, il faudra remettre les écouteurs dans leur étui, les connecter à une source d'alimentation, puis les jumeler à nouveau à un iPhone ou à un iPad., il faut aller, sur son iPhone ou iPad, dans Réglages > Bluetooth. Sur Mac, il faut aller dans Paramètres système > Bluetooth. Il suffira alors d’appuyer sur le bouton d'information.