Voici les premières images du casque avec ANC Fairbuds XL de Fairphone

Fairbuds XL : un casque avec ANC par FairPhone

Des batteries facilement remplaçables ?

. Le nouveau venu dans la gamme adopterait un format circum-aural (englobant l'oreille de l'utilisateur), serait composé en partie de matériaux recyclés, reprendrait le coloris vert avec de petites taches de couleur rappelant l'usage de plastique recyclé du Fairphone 4 (une version noire est également prévue), disposerait d'un port USB-C (mais ferait l'impasse sur une prise jack, le Fairphone 4 en est également dépourvu), d'un joystick pour les différents contrôles ainsi que d'un bouton principal.Le Fairbuds XL de Fairphone devrait pouvoir se plier pour simplifier le transport et serait également doté de la réduction active du bruit ambiant (ANC). Selon nos confrères de WinFuture qui se sont procurés ces images,. Fairphone ne fait toutefois pas de miracle de ce côté avec ses écouteurs compacts True Wireless Stereo Earbuds. En effet, si ces derniers sont bien conçus en partie avec des matériaux recyclés et disposent d'une puissance de charge qui s'adapte au mieux pour optimiser la durée de vue des batteries (comme chez les concurrents cela dit), ces dernières ne sont pas plus remplaçables que celles des AirPods.