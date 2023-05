Les Gardiens de la Galaxie font ressortir le Zune du placard de Microsoft

Microsoft, le roi du come back ?

Comment gagner un Zune ?

Les plus anciens auront une. Pour cela, il faut embarquer dans sa DeLorean et repartir entre 2006 et 2011. Malgré son absence de succès, le produit s’offre un. En effet, le Zune fait une apparition dans les Gardiens de la Galaxie (Volume 3).Avec le récent succès de Bing boosté à la sauce GPT, Microsoft se voit pousser des ailes et propose de. Dans le tweet, Redmond précise même. Voilà qui devrait faire plaisir au célèbre Zune Guy qui s’était fait tatouer le logo sur son bras, en 2007 !Selon le règlement, pour participer, il faut être un(y compris le District de Columbia) et être âgé d’au moins 18 ans. Il suffit de créer un nouveau compte ou d’utiliser un compte existant sur Twitter. Il faut ensuite se rendre sur le compte @Microsoft pourpromotionnel contenant le hashtag #ZuneSweepstakes pendant la période de participation. Cette dernière se finira demain 17 mai.Rappelons que le. Selon l’expression consacrée, ce fut un flop total il n’a jamais vraiment trouvé son public. Mais ce n’est qu’en juin 2012 , que Microsoft a, pour les remplacer par Xbox Musique et Xbox Vidéo.