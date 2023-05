Les Beats Studio Buds+ sont disponibles : coloris transparent, 36 heures d'autonomie, ANC amélioré

Beats Studio Buds+

d'améliorer la précision du son et de réduire la pression

double couche

De meilleurs microphones

ciblage vocal

Localiser mon appareil

La gamme Beats s'étoffe don c aujourd'hui avec l'arrivée de ces Studio Buds+ reprenant le design de la version originale, avec une fiche technique officielle indiquant des mensurations et un poids identiques pour les écouteurs, un 1 gramme de plus pour le boitier (49g contre 48g), un port USB-C, tout en proposant(9 heures pour les écouteurs et 27 heures supplémentaires via le boitier de charge), soit tout de même une heure de plus pour les écouteurs et 6 heures de plus pour le boitier.permettant, selon le constructeur, d'offrir une voix plus claire à vos interlocuteurs. Les nouveaux venus sont dotés de la certification IPX4, de la compatibilité avec l'App Localiser sur les appareils Apple etde Google, sont compatibles avec l'audio spatial en Dolby Atmos et sont livrés avec quatre tailles d'embouts. Les rumeurs avaient vu juste et le coloris transparent rappelant immanquablement les produits Nothing est bien de la partie, en sus du Noir/Or et du Crème.ce qui peut en faire une alternative intéressante aux AirPods Pro 2 coûtant -officiellement tout du moins- 100 euros de plus.